2020 Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 5. etabı, El- Ula ile Hail kentleri arasındaki 353 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 52 dakika 1 saniyelik derecesiyle Bahreyn JCW X-raid takımından İspanyol Sainz elde etti ve genel klasmanda 19 saat 4 dakika 13 saniyeye ulaşarak zirvedeki yerini korudu.
Liderin 2 dakika 56 saniye arkasında Toyota Gazoo ekibinden son şampiyon Katarlı Nasser Al-Attiyah ikinci, 6 dakika 11 saniye gerisinde Sainz'ın takım arkadaşı Fransız pilot Stephane Peterhansel üçüncü oldu.
Motosiklette etabın galibi Price
Motosiklet kategorisinde, Red Bull KTM Factory takımının Avustralyalı pilotu Toby Price, 3 saat 57 dakika 33 saniyede bitirdiği etapta birincilik elde etti.
Rockstar Energy Husqvarna Factory takımından Şilili Pablo Quintanilla, liderin 1 dakika 12 saniye gerisinde ikinci oldu. Aynı takımdan ABD'li Andrew Short, Price'ın 2 dakika 31 saniye arkasında etabı üçüncü sırada bitirdi.
Monster Energy Honda'nın ABD'li sürücüsü Ricky Brabec ise 4. sırada bitirdiği etabın ardından toplamda 19 saat 7 dakika 19 saniyeye ulaşarak genel klasman liderliğini sürdürdü.
Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Hail kenti ile başkent Riyad arasındaki 477 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Qiddiya'da son bulacak.