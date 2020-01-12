2020 Dakar Rallisi

Etabı 4. sırada tamamlayan bir diğer Monster Energy Honda sürücüsü ABD'li Ricky Brabec, genel klasmanda rakipleriyle arasındaki farkı 24 dakika 48 saniyeye yükseltti.

Genel klasman liderliğini sürdüren 2010 ve 2018 şampiyonu Sainz, 2. sıradaki Toyota Gazoo sürücüsü Nasser el-Attiyah ile arasındaki farkı 10 dakikaya çıkardı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 16 dakika 11 saniyelik derecesiyle Bahreyn JCW takımından Carlos Sainz elde etti.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 7. etabı, başkent Riyad ile Wadi al Dawasir kasabası arasındaki 546 kilometrelik parkurda yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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