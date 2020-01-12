2020 Dakar Rallisi - Son Dakika
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2020 Dakar Rallisi

12 dakika önce

2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklette vatandaşı Joan Barreda kazandı.

2020 Dakar Rallisi, System.String[]

2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklette vatandaşı Joan Barreda kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 7. etabı, başkent Riyad ile Wadi al Dawasir kasabası arasındaki 546 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 16 dakika 11 saniyelik derecesiyle Bahreyn JCW takımından Carlos Sainz elde etti.

Genel klasman liderliğini sürdüren 2010 ve 2018 şampiyonu Sainz, 2. sıradaki Toyota Gazoo sürücüsü Nasser el-Attiyah ile arasındaki farkı 10 dakikaya çıkardı.

Motosiklette etabın galibi Barreda

Motosiklet kategorisinde, Monster Energy Honda'nın İspanyol pilotu Joan Barreda, 4 saat 37 dakika 45 saniyelik zamanıyla etabı ilk sırada bitirdi.

Etabı 4. sırada tamamlayan bir diğer Monster Energy Honda sürücüsü ABD'li Ricky Brabec, genel klasmanda rakipleriyle arasındaki farkı 24 dakika 48 saniyeye yükseltti.

Dakar Rallisi'nin 8. etabı, yarın Wadi al Dawasir'deki 477 km kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek ralli, 17 Ocak'ta başkent Riyad'daki Qiddiya eğlence parkında son bulacak.

Dakar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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