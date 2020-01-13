2020 Dakar Rallisi - Son Dakika
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2020 Dakar Rallisi

6 saat önce

2020 Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Mathieu Serradori kazandı.

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2020 Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Mathieu Serradori kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Wadi al Dawasir kasabasındaki 477 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 48 dakika 23 saniyelik derecesiyle SRT takımından Mathieu Serradori elde etti. 2005 ve 2006 Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso, Serradori'nin 4 dakika gerisinde 2. oldu.

Genel klasman liderliğini sürdüren 2010 ve 2018 şampiyonu Carlos Sainz ile 2. sıradaki 2011, 2015, 2019 şampiyonu Nasser el-Attiyah'ın arasındaki fark, 6 dakika 40 saniyeye indi.

Motosiklet kategorisinde ise 8. etap, dün yaptığı kazada hayatını kaybeden Paulo Gonçalves'in anısına iptal edildi. Böylece ABD'li Ricky Brabec, genel klasmanın zirvesindeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin 9. etabı, yarın Wadi al Dawasir ile Haradh kasabaları arasındaki 410 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek ralli, 17 Ocak'ta başkent Riyad'daki Qiddiya eğlence parkında son bulacak.

Suudi Arabistan, Dakar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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