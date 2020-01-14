2020 Dakar Rallisi'nin 9. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Şilili Pablo Quintanilla kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Wadi ad-Dawasir ile Haradh kasabaları arasındaki 410 kilometrelik parkurda yapıldı.



Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 8 dakika 31 saniyelik derecesiyle Bahreyn JCW X-raid takımından Peterhansel elde etti. Toyota Gazoo ekibinden son şampiyon Katarlı Nasser el-Attiyah liderin 15 saniye gerisinde ikinci, Race World ekibinden Suudi Arabistanlı Yasır Seaidan ise liderin 4 dakika 48 saniye ardında üçüncü oldu.

Genel klasman liderliğini sürdüren 2010 ve 2018 şampiyonu Carlos Sainz ile 2. sıradaki 2011, 2015, 2019 şampiyonu Nasser el-Attiyah'ın arasındaki fark, 24 saniyeye indi.

Quintanilla liderle arasındaki farkı azalttı

Motosiklet kategorisinde 9. etabı 3 saat 33 dakika 30 saniyede tamamlayan Rockstar Energy Husqvarna Factory takımından Şilili Pablo Quintanilla, birincilik elde etti. Red Bull KTM Factory takımının Avustralyalı pilotu Toby Price liderin 1 dakika 54 saniye gerisinde ikinci, Monster Energy Honda'nın İspanyol sürücüsü Joan Barreda Bort ise üçüncü sırada yer aldı.

ABD'li Ricky Brabec, en yakın rakibi Quintanilla'nın 20 dakika 53 saniye önünde genel klasmanın zirvesindeki yerini korudu.



Dakar Rallisi'nin 10. etabı, yarın Haradh ile Shubaytah kasabaları arasındaki 534 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek ralli, 17 Ocak'ta başkent Riyad'daki Qiddiya eğlence parkında son bulacak.