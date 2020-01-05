2020 Dakar Rallisi başladı - Son Dakika
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2020 Dakar Rallisi başladı

7 saat önce

2020 Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde Litvanyalı Vaidotas Zala, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

2020 Dakar Rallisi başladı, System.String[]

2020 Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde Litvanyalı Vaidotas Zala, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 42. Dakar Rallisi'nin ilk etabı, Cidde ile El Vecih kentleri arasındaki 319 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 19 dakika 4 saniyelik derecesiyle Agrorodeo takımından Zala elde etti. 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 ve 2017'nin şampiyonu Fransız Stephane Peterhansel, Zala'nın 2 dakika 14 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 2 dakika 50 saniye gerisinde 2010 ve 2018'in şampiyonu İspanyol Carlos Sainz üçüncü sırayı aldı.

Rallide 2011, 2015 ve 2019'un şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah, ilk etabı 4. sırada tamamladı. Formula 1'de 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluk yaşayan İspanyol Fernando Alonso ise ilk kez katıldığı Dakar Rallisi'nin açılış etabında 11. oldu.

Price hızlı başladı

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından 2016 ve 2019'un şampiyonu Avustralyalı Toby Price, 3 saat 19 dakika 33 saniyede bitirdiği ilk etapta birinciliğe ulaştı.

Avustralyalı sürücüyü, 2 dakika 5 saniye geriden ABD'li Ricky Brabec, 2 dakika 40 saniye arkadan 2018 yılı şampiyonu Avusturyalı Matthias Walkner takip etti.

Dakar Rallisi'nin 2. etabı, El Vecih ile Neom kentleri arasındaki 367 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Qiddiya'da son bulacak.

Suudi Arabistan, Motosiklet, Dakar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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