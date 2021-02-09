2020'de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldi: En çok tercih edilen isimler de belli oldu - Son Dakika

2020 yılında Türkiye'de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya gelirken, bu bebeklerin 559 bin 753'ü erkek, 531 bin 390'ı ise kız bebek olarak hayata 'merhaba' dedi. Erkek bebekler içerisinde en çok tercih edilen isim 7 bin 540 ile 'Yusuf', kız bebeklerde ise 11 bin 179 ile 'Zeynep' oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 doğum oranları belli oldu. Türkiye'de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldiği belirlenirken, bu bebeklerin 559 bin 753'ü erkek, 531 bin 390'ı ise kız bebek.

Erkek bebekler içerisinde en çok tercih edilen isim ise 7 bin 540 ile 'Yusuf' oldu. Yusuf ismini de 6 bin 236 ile 'Miraç', 6 bin 222 ile de 'Eymen' takip etti.

Kız bebeklerde ise 11 bin 179 ile 'Zeynep' en çok tercih edilen isim oldu. Zeynep'ten sonra 7 bin 316 kız bebeğe 'Elif', 6 bin 335 bebeğe ise 'Defne' ismi verildi. 2020 yılında sadece tek bir bebeğe verilen isimlerde olurken bu isimler; Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu olarak kaydedildi.

Nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetleri de incelendi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre 2020 yılı içerisinde nüfus ile alakalı basına 47 bin 35 haber yansıdığı tespit edildi. Bebek doğumları ile alakalı basına yansıyan haber adedi ise 8 bin 873 oldu. Çocuk ve bebek nüfusla alakalı en çok haber olan başlıklar arasında ise SMA hastalığı yer aldı, bu başlıkta medyaya 6 bin 548 haber yansıdığı görüldü.