2020'de açılması planlanıyor

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Şubat 2019'da yapımı tamamlanan Gerze Yaşlılar Evi ile ilgili Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile anlaşma imzaladıklarını belirtti.



TÜİK'in yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye'de yaşlı ortalaması en yüksek il yüzde 18,2 ile Sinop seçilmişti. Aynı yıl yapılan araştırmada Gerze yaşlı nüfusun yüzde 24,20 ile Sinop il merkezinden daha yüksek olduğu belirlendi. Bu kapsamda ilçe yaşlı nüfus ortalamasının Türkiye'de en yüksek olduğu yerlerden biri olan Gerze'de de Yaşlılar Evi yapıldı. 2014'te yapımına başlanan, Şubat 2019'da kullanılabilir hale gelen Yaşlı Bakım Evinin tamamlanmasının ardından hala faaliyete girmemiş olması vatandaşların merakına sebep oldu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Dünya Yaşlılar Günü'nün kutlamasının hemen ardından yapımı tamamlanan ancak kullanıma açılmayan yaşlı bakım eviyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Şensoy, Gerze Belediyesinin buradaki hizmetleri tek başına karşılayamayacağı için Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile görüşme yaptıklarını belirtti. Şensoy, "Gerze Belediyesi olarak Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile bir görüşme sağladık. Gerze Belediyesinin buradaki hizmetleri karşılayamayacağını belirterek buranın ilgili kurum tarafından işletilmesini talep ettik. Konu ile ilgili bakanlığın birimlerince incelenerek talebimiz uygun görüldü. Yaşlılar evi olarak tabir edilen noktada yapılan inceleme neticesinde bizden birkaç noktada düzeltmeler yapılması istendi. Bizler de bu değişiklikleri ve onarımları yapıyoruz. Yapılan tadilatların ardından buranın 2020 gibi Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, mülkü Gerze Belediyesine, işletmesi ise onlara ait olmak kaydıyla protokolümüzü yaptık. Gerze Belediyesi olarak yaşlılar evinde öncelik olarak Gerzeli vatandaşlarımızın barındırılmasını istedik" dedi.



Şensoy, ileri derece hasta olanların Sinop merkezdeki kurumlarda, öz bakımlarını yapan vatandaşların ise Gerze Yaşlılar Evinde kalabileceğini sözlerine ekledi. - SİNOP