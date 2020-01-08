2020'de dünyanın en güçlü pasaportu 191 ülkeyle Japonya'nın oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika
Son Dakika Dünya 2020'de dünyanın en güçlü pasaportu 191 ülkeyle Japonya'nın oldu, Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika Dünya

2020'de dünyanın en güçlü pasaportu 191 ülkeyle Japonya'nın oldu, Türkiye kaçıncı sırada?

6 saat önce

2020'de dünyanın en güçlü pasaportu 191 ülkeye vize serbestiliği sağlayan Japonya'nın oldu. Sıralamada Singapur, Almanya, Güney Kore, İtalya ve Finlandiya ilk 5'te yer aldı. Sıralamada sonuncu ülkeler Afganistan, Irak ve Suriye oldu. Türkiye 111 ülkeye vize serbestliğiyle 55. sırada yer aldı

2020'de dünyanın en güçlü pasaportu 191 ülkeyle Japonya'nın oldu, Türkiye kaçıncı sırada?, System.String[]

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Asya ülkelerinden Japonya, Singapur ve Güney Kore ilk üç sırada yer alarak Avrupa ülkelerini geride bıraktı. 191 ülkenin bulunduğu listede Türkiye 55. sırada bulunuyor.


The Henley Passport Index, 2020 yılının ilk haftasına girildiğinde dünyanın en güçlü pasaportları listesini güncelledi. Geçen sene olduğu gibi dünyanın en güçlü pasaportu 2020'de de Japonya oldu. Japonya pasaportuna sahip olanlar geçen sene 190 ülkeye vizesiz seyahat edebilirken bu rakam 2020'de 191'e yükseldi.

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Güney Kore, Singapur, Türkiye, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:04 
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