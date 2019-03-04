2020’de e-ticaret pazarı 1 trilyon dolara ulaşacak
1 saat önce
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracata imza atan ikinci birliği konumunda olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), üyelerinin uluslararası arenadaki rekabet ve hareket edebilirlik seviyelerini geliştirmek amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine 'E- İhracat' konusuyla devam etti.
Türkiye
'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracata imza atan ikinci birliği konumunda olan Uludağ İhracatçı Birlikleri
(UİB), üyelerinin uluslararası arenadaki rekabet ve hareket edebilirlik seviyelerini geliştirmek amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine 'E- İhracat' konusuyla devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30
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