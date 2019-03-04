Son Dakika Haberleri: 2020’de e-ticaret pazarı 1 trilyon dolara ulaşacak

2020’de e-ticaret pazarı 1 trilyon dolara ulaşacak

1 saat önce

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracata imza atan ikinci birliği konumunda olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), üyelerinin uluslararası arenadaki rekabet ve hareket edebilirlik seviyelerini geliştirmek amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine 'E- İhracat' konusuyla devam etti.

2020’de e-ticaret pazarı 1 trilyon dolara ulaşacak, System.String[]
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracata imza atan ikinci birliği konumunda olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), üyelerinin uluslararası arenadaki rekabet ve hareket edebilirlik seviyelerini geliştirmek amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine 'E- İhracat' konusuyla devam etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30 

Uludağ İhracatçı Birlikleri, İhracat, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen'den Yılanlı Video Bakan Pekcan: Türkiye Tarihinin En Yüksek Şubat Ayı İhracat Rakamına Ulaşıldı

Bakan Pakdemirli: Tohum Üretimimiz 1 Milyon 50 Bin Ton Oldu Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:06:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020’de e-ticaret pazarı 1 trilyon dolara ulaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]