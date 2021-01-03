2020'de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli düzenlemeler hayata geçti - Son Dakika

2020'de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli düzenlemeler hayata geçti

03.01.2021 14:15
2020'de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli düzenlemeler hayata geçti, System.String[]

Adalet Bakanlığı tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde 2020 yılında önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde 2020 yılında önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Suç mağdurlarının adli süreçte desteklenmesini temel hareket noktası olarak belirleyen Bakanlık, adliyelerde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri"ni kurarak adli görüşme odalarını da yaygınlaştırdı.

Adalet Bakanlığı, 2020 yılında kadına yönelik şiddetle daha etkin şekilde mücadele için kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdi. Onarıcı adalet politikaları çerçevesinde mağdur odaklı uygulamalar geliştiren Bakanlık, şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili adli süreçleri hızlandırıp daha etkin hale getirdi. 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayımlanmasının hemen ardından Bakanlık ilgili düzenlemeleri hızlıca uygulamaya koydu. Şiddet mağdurlarına meslek edindirme kursları, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ekonomik ve sosyal yardımlarından öncelikle yararlandırılması yönünde çalışmalar da yapıldı.

Adli görüşme odası sayısı 90 oldu

Adalet Bakanlığı, suç mağduru çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere kırılgan grupta yer alan mağdurların adli süreçte ikincil örselenmelerinin önüne geçmek, uzmanlar eşliğinde uygun ortam ve yöntemle özellikle yargılama sürecinde ifade ve beyanlarının alınabilmesi amacıyla 2017 yılında Adli Görüşme Odalarını hayata geçirmişti. Bu odaların sayısı her yıl periyodik olarak attırıldı. 2019 yılında 59 olan Adli Görüşme Odası sayısı 2020 sonunda 90'a çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı mağdurları adli süreçte bilgilendirmek ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunmak üzere ülke genelinde 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kurdu. Kurulan ADM'lerde görevli 803 uzman tarafından şiddet mağdurlarına psiko-sosyal destek hizmeti veriliyor. Öte yandan Adalet Bakanlığı 2021 yılının ilk yarısında 400 uzman alımı daha yapacak ve psiko-sosyal destek ünitelerini daha da güçlendirecek. Bakanlık 2022 yılında yapılacak uzman alımları ile adliyelerin bu psiko-sosyal destek ünitelerini iki kat arttırmayı hedefliyor.

Önleyici tedbirler genişletildi

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet eylemleri nedeniyle ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülere yönelik olarak öfke kontrolü programları uyguluyor. Şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda bu yöndeki tespitler ŞÖNİM'e bildiriliyor. Ayrıca kadına yönelik şiddet faili tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumundan tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için ilgili kolluk birimine bildiriliyor. - ANKARA

Adalet Bakanlığı, Şiddet, Adalet, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2020'de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli düzenlemeler hayata geçti - Son Dakika


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