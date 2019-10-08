‘2020’de Kadının Gündemi’ Bursa’da konuşuldu
1 saat önce
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından düzenlenen 'Kadının 2020'deki Gündemi' panelinde kadınların toplum ve iş hayatındaki geleceği ele alındı.
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından düzenlenen 'Kadının 2020'deki Gündemi' panelinde kadınların toplum ve iş hayatındaki geleceği ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:06
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