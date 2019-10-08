Son Dakika Haberleri: ‘2020’de Kadının Gündemi’ Bursa’da konuşuldu
Son Dakika Ekonomi ‘2020’de Kadının Gündemi’ Bursa’da konuşuldu

‘2020’de Kadının Gündemi’ Bursa’da konuşuldu

1 saat önce

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından düzenlenen 'Kadının 2020'deki Gündemi' panelinde kadınların toplum ve iş hayatındaki geleceği ele alındı.

‘2020’de Kadının Gündemi’ Bursa’da konuşuldu, System.String[]

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından düzenlenen 'Kadının 2020'deki Gündemi' panelinde kadınların toplum ve iş hayatındaki geleceği ele alındı.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:06 
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