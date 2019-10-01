Son Dakika Haberleri: "2020'de Kadının Gündemi" Bursa'daki programda ele alınacak
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"2020'de Kadının Gündemi" Bursa'daki programda ele alınacak

58 dakika önce

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğinin (BUİKAD), gerçekleştireceği ve alanında uzman konuşmacıların yer alacağı programda "2020'de Kadının Gündemi" konusunu ele alınacak.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğinin (BUİKAD), gerçekleştireceği ve alanında uzman konuşmacıların yer alacağı programda "2020'de Kadının Gündemi" konusunu ele alınacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Oya Eroğlu, iş kadınları derneği BUİKAD'ın farklı bir organizasyona imza atacağını söyledi.

Bursa iş dünyası temsilcilerine açık olacak program hakkında bilgi veren Eroğlu, "Kadınların 2020 yılında karşılaşacakları muhtemel senaryolar üzerine ciddi bir fikir alışverişinin gerçekleştirileceği önemli bir program düzenleyeceğiz. Kadının gerek ekonomik gerekse de sosyal hayattaki yerini uzman konuklarımızdan dinleyeceğiz. Önümüzdeki yıl bizleri ne gibi gelişmelerin beklediğini konuşacağız. Katılımcılar açısından bilgilendirici ve aydınlatıcı bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Etkinliğimiz kentimizdeki tüm iş dünyası temsilcilerine açık olacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yeşildere gibi iş dünyasından ve kadın dayanışma derneklerinden temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağını aktaran Eroğlu, etkinliğin kentteki bir otelde 7 Ekim Pazartesi günü düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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