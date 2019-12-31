2020'de Osmaneli'ne yamaç paraşüt pisti yapılacak - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 2020 yılında Osmaneli'ne yamaç paraşüt pistinin yapılacağını söyledi.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, "2020 yılında turizm hedeflerimiz içinde çok değer taşıyan yamaç paraşütünün ilçemizde gerçekleştirilmesi için Milli Parklarında desteğini alarak gerekli çalışmaları yapacağız. 2020 yılında mutlaka bu alanda yamaç paraşütçüleri için gerekli alt yapının tamamlanarak, 1308 Osmaneli Belediye Spor içinde yeni bir branşla yamaç paraşütü için profesyonel hocalardan destek alacağız. İlçemizin değerli müteahhitlerinden ve eski belediye başkanlarımızdan İnşaat Mühendisi Osman Kıvrak yamaç paraşütü için finansal destek ve kulübümüze desteği sağlayamaya hazır olduklarını söylediler" dedi. - BİLECİK