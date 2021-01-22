2020'de oyuncak kategorisinde en çok oyuncak araba arandı - Son Dakika

2020'de oyuncak kategorisinde en çok oyuncak araba arandı

22.01.2021 18:19
2020'de oyuncak kategorisinde en çok oyuncak araba arandı, System.String[]

Hepsiburada'nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 verilerine göre, en çok aranan kelime oyuncak araba olurken, en çok talep gören oyuncak markaları ise Pilsan, LEGO, Barbie, Monopoly, Fisher Pice oldu.

Hepsiburada'nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 verilerine göre, en çok aranan kelime oyuncak araba olurken, en çok talep gören oyuncak markaları ise Pilsan, LEGO, Barbie, Monopoly, Fisher Pice oldu.

e-ticaret platformu Hepsiburada, her yaştan ilgi gören oyuncakların 2020 yılı trendlerini açıkladı. Hepsiburada'nın oyuncak kategorisi özelinde 2020 yılına ait verilerine göre, salgının başından itibaren oyuncaklara talep ciddi artış gösterdi. Yıl boyunca 4 milyon oyuncağın talep gördüğü ve tüm oyuncakların gerekli hijyen tedbirleri alınarak sahiplerine ulaştırıldığı platformda, 2020'de en çok ilgiyi Lego, akülü araçlar, ilk yaş oyuncakları, figürler ve bebekler gördü.

Hepsiburada'da oyuncak kategorisi içinde en çok aranan kelimelerin ilk sırasında oyuncak araba geliyor. Onu Barbie, Elsa, robot, unicorn, sesli oyuncak, eğitici oyuncak, Hot Wheels, Lego ve oyun hamuru kelimeleri takip ediyor. Oyuncaklara en çok ilgi gösteren şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa oldu.

Salgın süreci ile birlikte evde geçirilen zamanın artması, eğitimin eve taşınması ve ebeveynlerin evden çalışması gibi etkenler puzzle ve kutu oyunlarına olan ilgiyi artırdı. Bir önceki seneye göre 3 kat büyüme yaşanan bu kategorinin yanı sıra eğitici oyuncaklar kategorisi ise, bir önceki yıla göre, 1,5 kat büyüdü. Ayrıca salgın döneminde dış mekan oyuncaklarının ev içinde parkur oluşturabilmek amacıyla tercih edildiği gözlendi. Yine oyun parkularında çocukların aktivite ve hayal gücünü geliştirebilecek ve bu alanların tamamlayıcısı evcilik oyuncakları da bu dönemde ailelerin en çok tercih ettiği kategoriler arasında yer alarak geçen yıla oranla 2,5 kat büyüdü.

En çok tercih edilen oyuncaklar

Açıklamaya göre 2020'nin en çok tercih edilen oyuncakları: Dede - Süper Bambu Çubuklar, Diytoy - Manyetik Tablet Alfabe Seti, Uno Kartlar - Renk ve Sayı Eşleştirmeli Klasik Kart Oyunu, Mindware - Look Look (Bak Bak) Kutu Oyunu, LEGO® Classic - Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu, Redka - Dedektif Akıl Mantık Zeka ve Strateji Oyunu, Jenga - Denge Oyunu, Play-Doh - Oyun Hamuru, Hot Wheels - Beşli Araba Seti, Monopoly - Klasik Serisi, Barbie - Sonsuz Hareket Bebekleri şeklinde olurken; 2020'nin en çok talep gören oyuncak markaları ise Pilsan, LEGO, Barbie, Monopoly, Fisher Pice şeklinde oldu.

Hepsiburada, Otomobil, oyunlar, Lego, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2020'de oyuncak kategorisinde en çok oyuncak araba arandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrılarına sert çıktı: Türkiye'yi kaosa sürükleme amacındalar Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Türkiye'ye kuraklık için seferberlik çağrısı: 10 şehir risk altında Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı
Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor         
18:42
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu         
18:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama: Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama: Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık         
17:44
Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da         
17:30
Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar         
17:23
'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı 'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı         
16:30
Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti         
15:57
Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı         
15:05
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi         
10:12
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 19:05:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020'de oyuncak kategorisinde en çok oyuncak araba arandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei