2020'de sigorta hacminde artış bekleniyor - Son Dakika
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2020'de sigorta hacminde artış bekleniyor

6 saat önce

Türkiye piyasasında önemli bir yer edinen sigorta sektöründe 2020 beklentileri paylaşıldı.

2020'de sigorta hacminde artış bekleniyor, System.String[]

Türkiye piyasasında önemli bir yer edinen sigorta sektöründe 2020 beklentileri paylaşıldı. Gelecek yıl sektörde hacimsel olarak artış yaşanması öngörülüyor.


Sigortacılık sektöründe 2020'de beklentisi artış yönünde. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi 2019 yılını sekröe açısından değerlendirerek 2020 hedef ve beklentilerini açıkladı.


Çiftçi yazılı açıklamasında, Türkiye sigorta sektörünün 2019 yılında prim üretimini yüzde 21 büyümeyle 65-66 milyar TL'ye ulaştırmasını beklediğini belirterek, "Enflasyon oranının yüzde 12-15 bandında kalındığını düşünürsek, sigorta sektöründe yüzde 5'lik reel büyüme söz konusu. 2020 yılı için de yine benzer büyüme rakamları öngörülüyor. Şu anda Türkiye'de 147 adet broker bulunuyor. Sektörde prim üretiminde yüzde 13 pay alan broker şirketleri olarak SDDK ve Türk Reasürans'ın pozitif etkisinin yanında siber risk sigortaları, alacak sigortaları, sorumluluk sigortaları gibi güçlenen yeni alanlarla birlikte sektörün üzerinde büyüme bekliyoruz" dedi.


IBS olarak 2019 yılını yüzde 30-35 bandından bir büyümeyle tamamlamayı planladıklarını belirten Çiftçi, "Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan Çanakkale Köprüsü'nün sigorta ve reasürans işlemlerini gerçekleştirdik. İstanbul Havalimanı'nın sigorta programını gerçekleştiriyoruz. 2020'de de bu gibi majör projeler oldukça yerel oyuncu olarak mutlaka bu projelerde yer alacağız. İnşaat sektöründe yılın son aylarında hissetmeye başladığımız hareketlilik ile beraber, 2020'de bu alanlarda çeşitli sigortacılık faaliyetlerini gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. 2019'da yeni ürünler hayatımıza girdi. Örneğin, geçen yılın en fazla gündemi siber sigortalar oluşturdu. En küçük KOBİ'sinden en büyük şirketine kadar siber sigorta yönetim kurulunun ajandasına girmeyi başarmış durumda. Bu gibi yeni ürünlerin etkisini sigortacılık cephesinde 2020'de daha fazla hissedeceğiz. Yönetici sorumluluk sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortaları da gündemimizde. Bunlarla beraber, 2020'de sigorta hacminin artacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Sigorta, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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