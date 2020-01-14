2020'de sigorta sektörü yeni alanlarda büyüyecek - Son Dakika
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2020'de sigorta sektörü yeni alanlarda büyüyecek

9 dakika önce

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, "2020'de siber risk sigortaları, alacak sigortaları, sorumluluk sigortaları gibi güçlenen yeni alanlarla birlikte büyüme bekliyoruz" dedi.

2020'de sigorta sektörü yeni alanlarda büyüyecek, System.String[]

Türkiye sigorta sektörünün 2019 yılında prim üretimini yüzde 21 büyümeyle 65-66 milyar TL'ye ulaştırması bekleniyor. Enflasyon oranının yüzde 12-15 bandında kalındığını düşünürsek, sigorta sektöründe yüzde 5'lik reel büyüme söz konusu. 2020 yılı için de yine benzer büyüme rakamları öngörülüyor. Sektörün gelecek dönem beklentilerini değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, "Şu anda Türkiye'de 147 adet broker bulunuyor. Sektörde prim üretiminde yüzde 13 pay alan broker şirketleri olarak SDDK ve Türk Reasürans'ın pozitif etkisinin yanında siber risk sigortaları, alacak sigortaları, sorumluluk sigortaları gibi güçlenen yeni alanlarla birlikte sektörün üzerinde büyüme bekliyoruz" dedi.

"İnşaat faaliyetlerinin artışı, sektöre katkı sağlayacak"

IBS olarak sigorta pazarını özellik havacılık ve savunma sanayiinde açık ara domine etiklerini belirten Murat Çiftçi, şunları söyledi: "Türkiye piyasasında önemli bir yer edinmeyi başarmış 23 yılı deviren bir şirket olarak kurumsal firmalarla özellikle reasürans knowhow'ının müşteriye avantaj sağlayabileceği altyapı projelerinde, savunma, havacılık gibi alanlarda çeşitli hizmetler sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük sigorta ve reasürans brokerliği IBS olarak 2019 yılını yüzde 30-35 bandından bir büyümeyle tamamlamayı planlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan Çanakkale Köprüsü'nün sigorta ve reasürans işlemlerini gerçekleştirdik. İstanbul Havalimanı'nın sigorta programını gerçekleştiriyoruz. 2020'de de bu gibi majör projeler oldukça yerel oyuncu olarak mutlaka bu projelerde yer alacağız. İnşaat sektöründe yılın son aylarında hissetmeye başladığımız hareketlilikle beraber, 2020'de bu alanlarda çeşitli sigortacılık faaliyetlerini gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. 2019'da yeni ürünler hayatımıza girdi. Örneğin, geçen yılın en fazla gündemi siber sigortalar oluşturdu. En küçük KOBİ'sinden en büyük şirketine kadar siber sigorta yönetim kurulunun ajandasına girmeyi başarmış durumda. Bu gibi yeni ürünlerin etkisini sigortacılık cephesinde 2020'de daha fazla hissedeceğiz. Yönetici sorumluluk sigortaları, tamamlayıcı sağlık sigortaları da gündemimizde. Bunlarla beraber, 2020'de sigorta hacminin artacağını görüyoruz."

Murat Çiftçi, Türkiye, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:26 Kaynak: Bültenler
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