2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika

2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı

04.01.2021 12:17
2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı, System.String[]

Suluova Belediyesi pandemi döneminde sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayarak 2020 yılında 294 çiftin nikahını kıydı.

Suluova Belediyesi pandemi döneminde sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayarak 2020 yılında 294 çiftin nikahını kıydı. Vatandaşların mutluluklarına ortak olduklarını söyleyen Belediye Başkan Üçok, "Doğumdan başlayarak hayatlarının her aşamasında hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

2020 boyunca Korona Virüsü(Kovid-19) salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için hiçbir tedbiri elden bırakmayan Suluova Belediyesi, 2020 yılında nikahlarda aldığı önlemlerle de çiftlerin mutlu günlerinde yanlarında oldu.

Korona Virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk andan itibaren Belediye hizmet binasında bulunan nikah salonu sık sık dezenfekte edilirken, dünya evine giren çiftlere ve nikah şahitlerine evlendirme memurluğunda sosyal mesafe kuralı sıkı sıkı uygulandı. Nikah aralarında salon dezenfekte edilerek, ortamın sık sık havalandırıldı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Sağlam ve mutlu bir toplumun en önemli unsuru aile kurmak ve evliliktir. Suluova Belediyesi olarak bizler de medeniyetimizin temelini oluşturan sağlam toplum ve aile kurumunun devamının yanı sıra gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Doğumdan başlayarak hayatlarının her aşamasında hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Belediyemizin Nikah Memurluğu her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Birçok çift belediyemizde 'evet' diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getiriyor. Bizler de bir 'evet' ile evliliklerine vesile oluyoruz. 2020 yılında ise 294 çiftimizin nikahını kıydık. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Nikahlarda korona virüs düzenlemesi

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate aldıklarını belirten başkan Üçok; nikah işlemlerini de bu tedbir kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiklerini söyleyerek nikah memurluğunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

Belediye ekiplerinin çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Pandemi sürecinde nikahlar biraz buruk geçiyor ama insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu unutmamız gerekiyor. Çiftlerimiz gönlünü ferah tutsun. Nikah Memurluğumuzda gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Suluovalı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına adım adım uyarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu zorlu süreci de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı
2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı
2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı
2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı

Koronavirüs, Türkiye, Suluova, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Canlı müzik eşliğindeki alkollü eğlenceye polis baskını! 89 kişiye ceza kesildi Kimlik yerine banka kartı gösteren kadın polisi de şaşırttı Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu
Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım         
12:10
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira oldu 2021'in ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7 bin 640 lira oldu         
11:36
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor         
10:50
Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları         
10:40
Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:15
Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu         
09:58
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim         
09:05
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi         
22:00
Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu         
21:54
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 12:38:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei