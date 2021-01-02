2020'de uçak kazalarında ölenlerin sayısı, bir önceki yıla göre arttı

Koronavirüs salgınına karşın 2020 yılına ilişkin veriler, uçak kazalarında daha fazla insanın hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Hollandalı danışmanlık şirketi To70, geçen yıl havacılık kazalarında 299 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu sayı 2019 yılında 257'ydi.

Hava trafiğini takip eden Flightradar 24 sitesi, Covid 19 salgını nedeniyle yapılan uçuş sayısının yüzde 42 oranında azaldığını kaydediyor.

To70'den yayımlanan açıklamaya göre, büyük uçak kazaları değerlendirmesine, yasadışı müdahale sonucu gerçekleşen havacılık faciaları da eklendi.

İran silahlı kuvvetleri tarafından, roket sanılarak düşürülen Ukrayna havayolları uçağı da değerlendirmeye alındı.

176 kişinin hayatını kaybettiği bu olay sonrası İran bir süre sorumluluğu üstlenmeyi reddetmişti.

Ancak sonrasında sorumluluğu kabul ederek, kurbanların ailelerine

Pakistan'nın Karaçi kendinde düşen ve 86 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası da 2020 verileri arasında öne çıkıyor.

2017 yılı en güvenli yıldı

Hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olmasına karşın 2020 içindeki kaza sayısı ise azaldı.

2019 yılında 86 uçak kazası gerçekleşirken, 2020'de 40 kaza yaşandı.

2020'ye ait veriler arasında, 3 kişinin hayatını kaybettiği inişte yaşadığı kaza da yer alıyor.

Küresel havacılık endüstrisinin kayıtlar tutulmaya başladıktan bu yana en güvenlik yılı 2017 oldu. O yıl hiç ölümlü yolcu uçağı kazası gerçekleşmedi.