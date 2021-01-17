2020'de üretim yüzde 11 ihracat yüzde 27 azaldı - Son Dakika

2020'de üretim yüzde 11 ihracat yüzde 27 azaldı

17.01.2021 19:14
2020'de üretim yüzde 11 ihracat yüzde 27 azaldı, System.String[]

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2020 yılına ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2020 yılına ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.

2020 yılında toplam üretim 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı.

Bu dönemde, Türk otomotiv sanayisinin Aralık ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 149 bin 614 adet olurken, aynı dönemde 92 bin 300 adet otomobil üretildi. Ayrıca, otomotiv sanayisinin 2020 yılı kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46, traktörde ise yüzde 51 oldu.

Ticari araç üretiminde daralma yüzde 8'i buldu

2020 yılında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 daraldı. Bu dönemde, hafif ticari araç grubu yüzde 9 daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı. Pazara bakıldığında ise, toplam ticari araç pazarı 2019 yılına göre yüzde 78, hafif ticari araç pazarı yüzde 77 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 82 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında 2020 yılında ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 30 gerisinde kaldı. Yalnızca Aralık ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 57 bin 314 adet, traktör üretimi 4 bin 983 adet oldu.

2020'de iç pazarda yerli hafif ticari araç satışları yüzde 112 arttı

2020 yılında otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019 yılına göre yüzde 62 artış kaydederek 796 bin 200 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 58 oranında artış gösterdi ve 610 bin 109 adet seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2020'de toplam pazar yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 20, ağır ticari araç pazarı yüzde 36 düşüş gösterdi. Otomobil pazarı ise iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle 10 yıllık ortalamaların yüzde 2 üzerine çıktı. 2020'de otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 41 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme ise yerli hafif ticari araç satışlarının 2019 yılına göre yüzde 112 artması oldu.

İhracatın şampiyonu yüzde 15 payla otomotiv oldu

2020 yılında otomotiv ihracatı 2019 yılına göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 oranında azalarak 596 bin 616 adet oldu. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 15 azalarak 13 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TI·M) verilerine göre, otomotiv sektörü toplam ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirdi ve 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonluğunu sürdürdü. Aralık ayında toplam ihracatın yüzde 15,7'sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, aylık sektörel ihracat sıralamasında da zirvede yer almaya devam etti.

Otomotiv sanayisi 2020'de 26 milyar dolarlık ihracat yaptı

2020 yılında 2019'a göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 17, Euro bazında ise yüzde 19 oranında azaldı. 2020 yılında, toplam otomotiv ihracatı 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 23 azalarak 8,1 milyar Euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında azaldı.

Otomobil, Traktör, Türkiye, İhracat, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil 2020'de üretim yüzde 11 ihracat yüzde 27 azaldı - Son Dakika


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