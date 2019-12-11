"2020'de yapacağımız çalışmalarla mükemmellik ödülünü almak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '2020'de yapacağımız çalışmalarla mükemmellik ödülünü almak istiyoruz' - Son Dakika

"2020'de yapacağımız çalışmalarla mükemmellik ödülünü almak istiyoruz"

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2020'de yapacakları çalışmalarla mükemmellik ödülünü almak istediklerini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2020'de yapacakları çalışmalarla mükemmellik ödülünü almak istediklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Aşıkpaşa Salonu'nda Kalite Yönetim Sistemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Karakaya, kalite sürecinde planlama ve uygulama safhalarını başarıyla tamamladıklarını, heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

KAEÜ'nün kalite yapısının YÖK'te kurulan kalite kuruluna örnek olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz kalitenin öncülüğünü yapabilecek kadar öncü ve yetkin kurumlar arasındadır. Öncü olmanın sorumluluğunun fazla olmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok yerinde katıldığımız konferanslarda hangi etik ruhla, yol ve yöntem izlenerek başarıya ulaşılacağını paylaşıyoruz. İnanarak, enerji, mantık, uygulama ve ispatlar ile başarıya büyük emekler ile uğraştık. Artık üniversite olarak 'kaliteliyiz' diyebiliyoruz. Tüm bunlar bizler için yeterli değildir. 2020'de yapacağımız çalışmalarla mükemmellik ödülünü almak istiyoruz. Ödülü almak için de performanslarımızı da artırmalıyız."

Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise 2015'te başladıkları noktadan son geldikleri noktaya kadar değerlendirme sunumu yaptı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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