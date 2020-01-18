2020 Denizli yılı logo seçiminin bitmesine 2 gün kaldı - Son Dakika

Denizli'nin plaka kodu 20'nin yan yana geldiği '2020' yılının Denizli yılı ilan edilmesinin ardından tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde kullanılacak logo seçimi için son 2 gün kaldı.



2020'nin Denizli yılı olarak ilan edilmesinin hemen ardından yıl boyunca tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde kullanılacak logo için düzenlenen anket ilk günden itibaren yoğun ilgi çekiyor. Bugüne kadar on binlerce vatandaş www.denizli2020.com adresine girerek seçimini yaptı. Hazırlanan 8 farklı görsel arasından oylanan logolardan en çok oy alan 2020 Denizli Yılı logosu olarak yıl boyunca kullanılacak. Vatandaşların oylarıyla belirleyeceği logo 20 Ocak 2020 saat 20.20'de kamuoyu ile paylaşılacak.



Logo seçiminin bitmesine ise 2 gün kaldı. - DENİZLİ