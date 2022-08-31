Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir - Son Dakika
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Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir

31.08.2022 13:51

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 15 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 5.1'lik iki depreme ilişkin yorumlarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunuyor. Bu faylar Gümüldür ve Efes fayı ile bağlantılı. 5.7 ile 6.8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 15 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.

"DENİZ ALTI FAYININ KIRILMASIYLA MEYDANA GELDİ"

Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem. Bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Gümüldür ve Efes Fayı arasındaki deniz altı fayının kırılmasıyla meydana geldi.

"GERİLİM 10 BİN DEPREME VARAN ARTÇI AKTİVİTESİYLE DEVAM EDİYORDU"

Kırılan fay parçası, bu iki fayın denizdeki uzantıları kabul edilebilir. 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgedeki gerilim, 10 bin depreme varan artçı aktivitesi ile devam ediyordu. Fakat bölgede Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunuyor. Bu faylar, Gümüldür ve Efes fayı ile bağlantılı. Her iki fay da 'diri fay' sınıfında değerlendirilmelerine rağmen, uzun dönemden beri yıkıcı deprem üretmiyordu. Bu faylar, 5.7 ile 6.8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip. Bu nedenle 8 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında tanımlanan çalışmalara hız verilmesi gerekiyor.

"MEVCUT YAPI STOĞU DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLMELİ"

DEU-DAUM olarak 2017 yılından beri İzmir'in Deprem Master Planı'nın revize edilmesi ve buna göre mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Fakat maalesef bunu gerçekleştirebilmiş değiliz. İzmir, depreme dirençli bir kent olma yolundaki şansını gün geçtikçe kaybediyor" dedi.

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Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu
Kaynak: DHA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kuşadası, Deprem, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege'deki depremlerin ardından tedirgin eden sözler: 5.7 ile 6.8 arasında değişen depremler olabilir - Son Dakika
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