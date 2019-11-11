2020 dönemi hac kayıtları başladı

İl Müftüsü Şahin Güven, 2020 yılı hac kayıtlarının bugün itibariyle başladığını söyledi.



İl Müftüsü Şahin Güven, bugün başlayan ön kayıtların 13 Aralık'a kadar devam edeceğini belirterek, yeni kayıt yaptıracak olan vatandaşların kayıtlarını e-devlet üzerinden gerçekleştireceğini dile getirdi. Müftü Güven; "2020 dönemi hac kayıtları Diyanet İşleri Başkanlığımız ile il, ilçe müftülüklerimiz bünyesinde bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır. 13 Aralık'a kadar devam edecektir. Yaklaşık 32-33 günlük bir süre verildi. Önceki yıllara göre biraz daha fazla süre verildi. Bu süre içerisinde bu güne kadar hiç hac kaydı yaptırmamış olanlar ön kayıt yaptırabilecekler. Bu yılki en önemli değişiklik yeni kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız e-devlet üzerinden ve sanal ortamda kayıtlarını gerçekleştirecekler. İl yada ilçe müftülüklerine gelmelerine gerek kalmayacak. Bu yıl ön kayıt yaptıracak olanların dışında daha önceki yıllarda ön kayıt yaptırmış olup da hac kurasında çıkmayan hacı adaylarımızın kayıtları diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından otomatik yenileneceğinden dolayı herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmayacaktır. Diğer taraftan özellikle e-devlet üzerinden kayıtların alınmasının en önemli sebebi vatandaşlarımıza daha fazla kolaylık sağlamak içindir. 9 Ocak 2020 tarihinde hac kuraları çekilecek, böylece 2020 yılı içerisindeki hac döneminde hacca gidecek vatandaşlarımızın tespiti yapılacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi yine önümüzdeki hac döneminde de şehit yakınlarının ön kayıtlı olamaları şartıyla kuradan çıkmasalar bile ücretlerini ödemeleri şartıyla kesin kayıt hakkı elde edeceklerdir. Aynı şekilde gazinin kendisi ve sadece eşi için ön kayıt yaptırmış olması şartıyla kuradan çıkmasa bile kesin kayıt hakkına sahiptirler. Şehit yakınlarımızla gazinin kendisi ve eşine böyle bir öncelik tanınmaktadır. Diğer taraftan kurada çıktığı halde sağlık durumu el vermeyen hacı adayları 65 yaş altındaki sağlıklı birini kendi yerine vekaleten gönderebilecekler. Böylece vekil olarak giden kardeşimiz sağlık yönünden sorunu olan ve haccı çıkmış olan vatandaşımızın haccını yapabilecektir" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Kayseri'den bin 650 kişinin hacca gittiğini de sözlerine ekleyen Müftü Şahin Güven; "Kesin kayıt hakkı elde edecekler 13-24 Ocak tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oda tercihi ve otel konaklama sistemimiz var. Vatandaşımız hangisini tercih ediyorsa ona göre ücretlerini yatırmak suretiyle orada hac imkanını sağlayacaktır. 2020 yılında hac döneminde çıkışlarımız 22 Haziran günü başlayacak ve 25 Temmuz'a kadar devam edecektir. Dönüşler ise 6 Ağustos'ta başlayacak, 2 Eylül tarihine kadar gidecektir. 2019 yılında Kayseri'den 1650 kişi hacca gitmiştir. Gelecek yıl da inşallah en az bu kadar kişinin Kayserimizden hacca gitmesini temenni ediyoruz" dedi. - KAYSERİ