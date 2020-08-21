2020 draftında ilk seçme hakkını kazanan Timberwolves!

Golden State Warriors'ın ikinci sıradan seçim yapacağı draftta, üçüncü tercih hakkını alan takım Charlotte Hornets oldu.

Kura sonucunda Minnesota Timberwolves , 16 Ekim'de düzenlenecek NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçme hakkı elde etti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 draftının kurası, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan lig ofisinde gerçekleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:41

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