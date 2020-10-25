2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı
25.10.2020 13:22
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası verilen startla başladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası verilen startla başladı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, yoğun ilgiyle başladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından saat 12.00'de Elit Erkekler, 12.30'da ise Elit Kadınlar kategorileri için start verildi.Yarışçılar 3 turda tamamlanacak yaklaşık 110 kilometrelik parkurda yarışacak.
- Sakarya
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