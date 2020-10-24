2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı - Son Dakika

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı

24.10.2020 18:01

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yarın yapılacak şampiyona öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan dünya şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

"Bisiklette dünya şampiyonu sporcumuz olacaktır"

Yıllarca yurt dışında yarışlarda mücadele eden sporcu olarak kentte böyle bir organizasyonun yapılmasına en çok sevinenlerden biri olduğunu aktaran Sofuoğlu, yarışların kentin ve ülkenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Sakarya'nın 3 yıldır bu yarışlara hazırlandığını hatırlatan Sofuoğlu, pandemiye karşı organizasyonun iptal edilmemesinin büyük başarı olduğunu dile getirdi.

Tesislerin spordaki önemine işaret eden Sofuoğlu, "Genç sporcuların dünya şampiyonalarına çıkabilmeleri için böyle tesislere ihtiyaçları vardır. Böyle tesislerde sporcular, dünya şampiyonalarında yarışan en üst düzey sporcuları görecekler ve hayal kurabilecekler. Motosiklet dalında en büyük derdimiz, hayal kuramıyorlar. Benim dönemimde de böyle tesisler olsaydı, bugün bir Kenan değil, onlarca yüzlerce dünya şampiyonu Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu olabilirdi. İnşallah böyle bir tesis sayesinde inanıyorum ki, bisiklette dünya şampiyonu sporcumuz olacaktır." şeklinde konuştu.

"Sakarya dünyaya açılmıştır"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin dünyanın ve Avrupa'nın en güzel tesislerinden biri olduğunu söyledi.

Şampiyonaya Türkiye'de ilk defa Sakarya'nın ev sahipliği yapacağını belirten Yüce, tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Yaklaşık 3 yıldır yarışlara hazırlanıldığını anımsatan Yüce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik, hala daha gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 110 sporcu yerini aldı. Sakarya dünyaya açılmıştır ve Sakarya dünya ile buluşmuştur. Dünyayı buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Dünyanın muhtelif ülkelerinden basın mensuplarının yakından bu yarışmayı takip etmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir."

Dünya Bisikletçiler Birliği (UCI) Dağ Bisikleti Sorumlusu Simon Burney ise organizasyona çocukların gelmesinin, sağlıklı ve güvenli alanda spor yapmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Toplantının ardından milli motosikletçi Birkan Polat, akrobasi gösterisi sundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterinin ardından Sofuoğlu, Yüce, Polat ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile sembolik yarış yaptı.

Şampiyona, yarın koşulacak erkekler ve kadınlar maraton etabının ardından sona erecek.

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı

Milli Motosikletçi, Kenan Sofuoğlu, Bisiklet, Sakarya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu, kadroya geri döndü Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum         
17:43
Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü         
17:29
Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi         
17:19
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü         
16:33
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı         
14:52
Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor         
14:24
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 18:17:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei