2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası kampı başladı

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası (JWOC 2020) hazırlık kampı Kocaeli'de başladı.

Kentte, 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonayla ilgili Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'teki alanlarda yapılan hazırlık kampı, 2 Eylül'e kadar sürecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal'ın da katılımıyla Başiskele ilçesi Bahçecik'teki kamp alanında düzenlediği basın toplantısında, şampiyona ile ilgili bilgi verdi.

Şampiyonayı Kocaeli'de yapmaya 2017'de karar verdiklerinde Kocaeli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın destek yazılarıyla Uluslararası Oryantiring Federasyonuna (IOF) müracaat ettiklerini belirten Akyüz, bu taleplerinin uygun görüldüğünü ve organizasyonun Kocaeli'de yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Organizasyonun 1 yıl sonra Kocaeli'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirileceğini anlatan Akyüz, oryantiringin harita ve pusula ile yön bulma, hedeflerin sırasıyla dolaşılmasını gerektiren bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor dalı olduğunu ifade ederek, "Yarışlarda süreye karşı mücadele ediliyor. Oryantiringde 4 ana disiplinimiz var. Koşarak, tekerlekli sandalye ile kayakla ve bisikletle yön bulma. Biz Kocaeli'de 2020 yılı Haziran ayında koşarak oryantiring disiplini yapacağız." diye konuştu.

"Organizasyon, ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli"

Yaklaşık 2 yıldır şampiyonaya hazırlandıklarını ve Kocaeli'de 10-12 bölgenin oryantiring haritasının çizildiğini anlatan Akyüz, şöyle devam etti:

"Oryantiring sporu, yediden yetmişe herkesin mücadele verdiği, sadece gençlerin değil bilakis anne babaların, vatandaşların da katıldığı bir yarışma türüdür. 2020'de biz burada yaklaşık 45-50 ülkeyle birlikte yerelden katılımla Türk ve yabancı sporcuları baz aldığımızda 4 bin 500-5 bin sporcu bekliyoruz. Biz bu olayı sadece spor olarak değerlendirmedik. Ülkemizin tanıtımı, özellikle spor tanıtımı açısından değerlendirilmesi, buraların anlatılması bizim için çok önemli. Yabancı sporcuların burada oryantiring olduğunu bilmesi, elinde haritalarla yarışması, otellerde konaklaması ve ülkenin diğer güzelliklerini görmesi ülkemizin reklamı açısından çok güzel. En iyi şekilde ev sahipliği yapacağız."

İngiltere, Slovenya ile Türk Milli Takımı'ndan 50-60 sporcunun kamp yaptığını aktaran Başkan Akyüz, "Bu kampın ilkini gerçekleştiriyoruz. Ekim, nisan ve yarışmadan bir hafta önce de bir kamp gerçekleştireceğiz. Farklı ülkelerden başka takımlar da kamplara katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve federasyon olarak bu tür yarışmaları aldığımız için ülke olarak çok tecrübeliyiz. Spor kenti Kocaeli'nin tecrübesi de tartışılmaz. Organizasyona destek olan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Şehrimizi dünyaya tanıtmak için fırsat olur"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, daha sonra milli takım sporcuları ve antrenörleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret ederek, kamp hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükakın, 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın, Kocaeli'yi spor şehri yapmak açısından son derece önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Daha önce federasyon başkanı ile yaptığı görüşmelerde, böyle bir organizasyona ev sahipliğinden mutluluk duyacağını ifade ettiğini belirten Büyükakın, şunları kaydetti:

"Şimdi organizasyonla ilgi hazırlık çalışmalarımız başlamış durumda. İngiltere ve Slovenya bugün geldiler. Milli takım sporcularımız da burada. İnşallah 2020'de yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atacaklar. Oryantiring Türkiye için yeni bir spor. Gençlerin gözlerindeki pırıl pırıl ifadeleri görünce, onların başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah Kocaeli'nin yapmış olduğu bu ev sahipliği hem şehrimizi dünyaya tanıtmak için fırsat olur hem de oryantiring sporu kentimizde ve ülkemizde sevilsin diye katkı sunmuş oluruz."

Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesinin organizasyonundaki Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası kapsamında ayrıca Uluslararası Kocaeli Kupası yarışması da düzenlenecek.