Son Dakika Haberleri: 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak
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2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

1 saat önce

4 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecekBirçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak olan önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak.

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak, System.String[]
4 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek

Birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak olan önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası (JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada 800'ü milli olmak üzere 2 bin 500 sporcu yarışacak. Ayrıca etkinlik kapsamında da Uluslararası Kocaeli Kupası yarışması düzenlenecek. Yarışmaya hazırlık sürecinde, 2019 yılı Ağustos ve Ekim ayları ile 2020 yılı Mart ayları arasında resmi antrenman kampları da gerçekleştirilecek.

Kocaeli'de gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlık çalışmaları sürüyor. Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Danimarka'da gerçekleşen 2019 Oryantiring Şampiyonası'nı yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, şampiyona ile ilgili geniş çaplı raporlar hazırlarken 2020 yılında ülkemizde yapılacak olan şampiyonanın bayrağını da teslim aldı.

Orta mesafe eleme ve finali, uzun mesafe ile takım yarışmaları gerçekleştirilecek organizasyonda, Yörük yerleşimlerinin bulunduğu Gebze ilçesi kuzey bölgesindeki etapların bir bölümü, "Yörük" temasıyla yapılacak. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
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