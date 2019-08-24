Son Dakika Haberleri: 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na doğru
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2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na doğru

11 dakika önce

Kocaeli'nin ev sahipliğinde 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2020) 1. resmi antrenman kampı yarın başlayacak.

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na doğru, System.String[]

Kocaeli'nin ev sahipliğinde 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2020) 1. resmi antrenman kampı yarın başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan şampiyonanın hazırlıklarının devam ettiği bildirildi.

Organizasyonda 50'nin üzerinde ülkeden 800'ü milli olmak üzere 2 bin 500 sporcunun yarışmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şampiyonanın ilk resmi antrenman kampının 25 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere ve Slovenya'nın yanı sıra Türk Milli Takımı'nın da katılacağı kampın Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit ilçelerindeki alanlarda düzenleneceği belirtilirken, yarın yapılacak teknik toplantının ardından ilk antrenmanın Gebze Cumaköy mevkisinde orta mesafe olarak 26 Ağustos Pazartesi gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:28 Kaynak: AA
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