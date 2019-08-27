Kocaeli'de gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın resmi antrenmanları başladı. Antrenmanları takip eden Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, "Yaklaşık 50 ülkeden 4-5 bin aralığında sporcunun katılmasını bekliyoruz" dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor. 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan şampiyonanın ilk resmi antrenmanı yapıldı. 2 Eylül'e kadar devam edecek olan ilk antrenman kampı, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'teki alanlarda düzenlendi. Türk Milli Takımı'nın yanı sıra, İngiltere ve Slovenya takımlarının katıldığı Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki resmi antrenmanlarda sporcular, pusula yardımı ile haritadan yön bularak bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Antrenmanı Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yeşildal ve basın mensupları takip etti.



"Yaklaşık 50 ülkeden 4-5 bin aralığında sporcunun katılmasını bekliyoruz"



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Federasyon Başkanı Hacer Akyüz, "Yaklaşık 2 yıl önce bu sürecin başlaması harita çizimleri ile oldu. Kocaeli Valiliği'nin destekleri ile burada, çok geniş bir alanda yaklaşık 12 bölgenin haritası çizildi. Oryantiring haritası bizim için bir tesistir. Bu şampiyona sayesinde çok önemli bir tesisi kazandırmış olduk. Her hangi bir imar olmadığı sürece, yangın çıkmadıkça yaklaşık 40-50 yıl boyunca biz bu oryantiring haritalarını kullanabiliriz. Buradaki gençlerimiz, ailelerimiz için son derece önemli olacak bir yatırımdır. Oryantiring sporu/'den 70'e herkesin mücadele verebileceği bir spor olabildiği için sadece gençleri değil, ailelerini ve ülkelerindeki vatandaşların da katıldığı bir yarış. 2020 yılında biz burada yaklaşık 50 ülke ile birlikte Türk ve yabancı sporcuları baz aldığımızda 4-5 bin aralığında sporcunun katılmasını bekliyoruz. Biz bunları buralara kazandırırken sadece bir spor olarak değerlendirmedik. Ülkemizin tanıtımı, özellikle spor turizmi açısından değerlendirilmesi bu açıdan bizim için çok önemli. Bir sporcunun gelip burada bu organizasyona bu haritaları görmesi, bu sporun burada yapıldığını bilmesi, ülkenin diğer güzelliklerini görmesi reklam boyutundadır" dedi.



"Hazırlık çalışmaları başlamış vaziyette"



Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tabi bizim açımızdan kentimizi spor şehri yapma açısından bu son derece çok önemli bir fırsat. Daha önce federasyon Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde seve seve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağımızı ifade etmiştik. Şimdi onla ilgi hazırlık çalışmaları başlamış vaziyette. İngiltere ve Slovenya bugün geldiler. Milli takım sporcularımız da burada. İnşallah 2020'de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonasında önemli bir başarıya imza atacaklar. Türkiye için yeni bir spor. Gençlerin gözlerinde ki pırıl pırıl ifadeleri görünce onların başarılı olacağına inanıyoruz. İnşallah Kocaeli yapmış olduğu bu ev sahipliyle hem şehrimizi dünyaya tanıtmak için fırsat olur hem de oryantiring sporu kentimizde ve ülkemizde sevilsin diye katkı sunmuş oluruz" diye konuştu. - KOCAELİ