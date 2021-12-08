Üye Girişi
2020 Dünya Göç Raporu açıklandı - Son Dakika

2020 Dünya Göç Raporu açıklandı

08.12.2021 18:25
2020 Dünya Göç Raporu açıklandı

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM), 2020 Dünya Göç Raporu yayınlandı. Bu rapora göre, Türkiye dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda yer aldı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM), 2020 Dünya Göç Raporu'na göre,26 milyon insan şiddet ve çatışma sebebiyleuluslararası göç gerçekleştirirken, 55 milyon insan ise yaşadığı ülke içinde koronavirüs, afetler, çatışmalar ve şiddet sebebiyle yer değiştirdi veya göç etmek durumunda kaldı.

2020 DÜNYA GÖÇ RAPORU'NA GÖRE;

2020 yılında uluslararası göçmenlerin sayısı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2 milyon indi.

Doğduğu ülke dışında yaşayan kişi sayısı 281 milyona ulaştı. Bu sayı 2019'da 272 milyon, 1990'da ise 128 milyondu.

Doğu Afrika ülkeleri Somali, Etiyopya ve Güney Sudan, "yerinden edilen insan sayısını"en fazla olduğu ülkeler oldu.Etiyopya'da 1,7 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Güney Sudan geçtiğimiz yıl ülkeden kaçmak zorunda kalan 2 milyon kişiyle, Afrika'da en fazla mülteci veren ülke oldu.

2020'de en fazla göç alan kıtalar, tüm göçmenlerin yüzde 61'ini barındıran Avrupa (87 milyon) ve Asya (86 milyon) oldu.

Türkiye ise; dünyada en fazla göç alan 20 ülke arasında 12'inci sırada. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Türkiye'de 6 milyon 5 bin göçmen var ve bu sayı nüfusun yüzde 7.2'sini oluşturuyor.

Dünyanın en büyük ikinci göç koridoru ise Suriye'den savaş ve çatışma nedeniyle yerlerinden edilip Türkiye'ye gelen insanların oluşturduğu rota. IOM, bu koridorun 2020'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli tarafından kullanıldığını belirtiyor.

Suriye dünyada en fazla göç veren ülkeler arasında 5'inci sırada.

Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Türkiye'de çoğu Suriyeli 3,6 milyon mülteci yaşıyor.

Türkiye'nin en fazla göç verdiği ülkeler ise sırayla Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve ABD.

Avrupa'da 2020'de en fazla yabancı göçmene ev sahipliği yapan ülke 16 milyon kişi ile Almanya oldu. Almanya'ya en fazla göç veren ülkelerden biri ise; Türkiye.

2020 Dünya Göç Raporu açıklandı

Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2020 Dünya Göç Raporu açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada 17:47 Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Son Dakika Haberleri
18:08 Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız Pelkas, menajerine talimatı verdi
18:06 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı
17:49 Son dakika! Erdoğan, Müftülere seslendi: İtibar suikastı moralinizi bozmasın
17:41 Sergen Yalçın, Kayserispor maçını bile beklemeden görevden ayrılabilir
17:40 Lise önünde yaşanan tartışma kanlı bitti: 3 öğrenci bıçaklandı
17:35 Dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı görüntülendi
17:27 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masaya yatırılan konular
17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir
17:14 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti
17:14 Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi
Bakan Varank, TBMM bütçe görüşmesinde 3'üncü kez baba olduğu müjdesini aldı Bakan Varank, TBMM bütçe görüşmesinde 3'üncü kez baba olduğu müjdesini aldı         
18:10
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
Google, Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı Google, Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı         
17:14
Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi         
16:43
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 18:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: 2020 Dünya Göç Raporu açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement