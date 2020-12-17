2020 EKPSS sonuçları açıklandı - Son Dakika

2020 EKPSS sonuçları açıklandı
17.12.2020 11:12
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı 2020 EKPSS ile ilgili açıklamasında "97 bin 646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir. Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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