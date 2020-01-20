"2020 enflasyonda tek haneyi göreceğimiz bir yıl olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '2020 enflasyonda tek haneyi göreceğimiz bir yıl olacak' - Son Dakika

"2020 enflasyonda tek haneyi göreceğimiz bir yıl olacak"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi basını ile bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi basını ile bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılını değerlendirdi, 2020'ye yönelik beklentileri anlattı. Bakan Albayrak, toplam 2 buçuk saat süren toplantıda; önce değerlendirmelerini yaparak beklentilerini anlattı sonrasında ise gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin 2019'u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, pozitif bir büyümeyle geride bıraktığını söyleyen Bakan Albayrak, "Benzer iç ve dış kriz, şok, saldırı atak. Ne dersek diyelim. Türkiye, 2001 ve 2009'a kıyasla hakikaten çok başarılı bir şekilde bertaraf etmiş oldu" dedi.

Bakan Albayrak, 2018 Haziran-2019 Haziran döneminde Türkiye'nin 3 farklı kur atağına maruz kaldığını söyleyerek, buna ek olarak TL'de farklı gelişmelerin yaşandığını anlattı. Albayrak, bunun ardından ekonomide ve finansal mimaride öncelikli stratejinin istikrarı oluşturan bir süreçten geçildiğini vurguladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarında şu başlıklar öne çıktı:

"2020 enflasyonda tek haneyi göreceğimiz bir yıl olacak.

(Kanal İstanbul) Her konuda bir çok faydası var, bütçe açısından makul, yapılabilir bir proje, finansman olarak risk yok.

Özel bankalar geçen yıl başarılı sonuçlar vermedi.

Emeklilik sisteminde ciddi reform yapılmalı, bu ihtiyaç ötesi, zaruri.

TL-Türk varlıklarına güvenenler kazandı. Disiplinli reel büyüme stratejisine geçtik.

5 yılda 8 seçim oldu, erken seçim söylemleri iyi niyetli değil."

(İHA)

Berat Albayrak, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı
IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:34:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "2020 enflasyonda tek haneyi göreceğimiz bir yıl olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]