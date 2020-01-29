2020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - C.S.M. Arcada Galati: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - C.S.M. Arcada Galati: 0 - Son Dakika Spor

2020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - C.S.M. Arcada Galati: 0

6 saat önce

2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki Türk ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi 3-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

2020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - C.S.M. Arcada Galati: 0, System.String[]

2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki Türk ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi 3-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.


Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Romanya'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi durumunda ise; son 16 turunda Arkas Spor - United Volleys Frankfurt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Kanstantin Asipchyk (Belarus)


Galatasaray: Antonov, Van Berkel, Selçuk, Burutay, Doğukan, Venno, Burak (L) ( Ertuğrul Gazi, Yasin)


C.S.M. Arcada Galati: Kollo, Georgiev, Klapwijk, Bala, Bissette, Hernan Ruperez, Cabrera (L) (Carrasco, Matei, Terzic, Gornchaniuk, Talpa, Cuciureanu)


Setler: 26-24, 25-21, 25-20


Süre: dakika (27,24,25) - İSTANBUL

Galatasaray, Romanya, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:52 Kaynak: İHA
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