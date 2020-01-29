2020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - C.S.M. Arcada Galati: 0 - Son Dakika

2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki Türk ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati'yi 3-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Romanya'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi durumunda ise; son 16 turunda Arkas Spor - United Volleys Frankfurt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Kanstantin Asipchyk (Belarus)

Galatasaray: Antonov, Van Berkel, Selçuk, Burutay, Doğukan, Venno, Burak (L) ( Ertuğrul Gazi, Yasin)

C.S.M. Arcada Galati: Kollo, Georgiev, Klapwijk, Bala, Bissette, Hernan Ruperez, Cabrera (L) (Carrasco, Matei, Terzic, Gornchaniuk, Talpa, Cuciureanu)

Setler: 26-24, 25-21, 25-20

Süre: dakika (27,24,25)

(İHA)