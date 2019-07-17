2020 Euroleague Dörtlü Finali Köln'de yapılacak
3 saat önce
THY Euroleague 2019-2020 sezonunun Dörtlü Final organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:41 Kaynak: DHA
THY Euroleague 2019-2020 sezonunun Dörtlü Final organizasyonu 22-24 Mayıs tarihleri arasında Almanya
'nın Köln
şehrinde düzenlenecek.
Euroleague Dörtlü Final'i önümüzdeki sezon Almanya'nın Köln şehrindeki Lanxess Arena'da yapılacak. Almanya 3'üncü kez Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Daha önce Berlin
'de 2009 ve 2016 yıllarında Dörtlü Final düzenlemişti.
Euroleague 2019-2020 sezonunda Anadolu Efes
ve Fenerbahçe Beko
, Türkiye
'yi turnuvada temsil edecek.
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