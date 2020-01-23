2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Basketbolda 2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği, Bursa'dan Konya'ya alındı.

2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak, System.String[]

Basketbolda 2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği, Bursa'dan Konya'ya alındı.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, şampiyonaya ev sahipliği yapacak kentin Bursa'dan Konya'ya alınması yönünde Türkiye Basketbol Federasyonundan talep geldiği belirtildi.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantıda alınan kararla, söz konusu talebin oy birliğiyle kabul edildiği ve 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya Konya'nın ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Türkiye'nin ev sahipliği kontenjanından katılacağı şampiyonada ilk 5 arasına girecek ülkeler, 2021 FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Türkiye, Avrupa, Bursa, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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