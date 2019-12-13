2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta Tenerife'de düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta Tenerife'de düzenlenecek - Son Dakika Spor

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta Tenerife'de düzenlenecek

7 saat önce

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenecek.

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta Tenerife'de düzenlenecek, System.String[]

2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda NBA Gelişim Ligi şampiyonu Rio Grande Valley Vipers (ABD), FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Virtus Bologna (İtalya), FIBA Amerika Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen San Lorenzo de Almagro (Arjantin) ve ev sahibi Iberostar Tenerife (İspanya) takımları mücadele edecek.

Dörtlü Final formatıyla düzenlenecek organizasyonda müsabakalara Pabellon Insular Santiago Martin ev sahipliği yapacak. Turnuvada 7 Şubat'ta yarı final, 9 Şubat'ta ise final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak.

Arjantin, İspanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak
Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması!

Son Dakika Haberleri
22:16 Konyaspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor
22:14 'Afgan Yiğido', Sivasspor başkanı ve futbolcularla buluştu - Son Dakika Spor
22:12 Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
21:58 Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi Genç, altınla ödüllendirildi - Son Dakika Spor
21:57 Altay 1 - 0 Adana Demirspor - Son Dakika Spor
21:37 Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak - Son Dakika Spor
20:40 Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:22:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta Tenerife'de düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]