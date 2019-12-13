2020 FIBA Kıtalararası Kupa, 7-9 Şubat'ta! Tenerife'de...

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda NBA Gelişim Ligi şampiyonu Rio Grande Valley Vipers (ABD), FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Virtus Bologna (İtalya), FIBA Amerika Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen San Lorenzo de Almagro (Arjantin) ve ev sahibi Iberostar Tenerife (İspanya) takımları mücadele edecek.



Dörtlü Final formatıyla düzenlenecek organizasyonda müsabakalara Pabellon Insular Santiago Martin ev sahipliği yapacak.



Turnuvada 7 Şubat'ta yarı final, 9 Şubat'ta ise final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak.



