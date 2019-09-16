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2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde rakipler belirlendi

40 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, toplam 5 ayaktan oluşan Uluslar Ligi'nde, genel sıralamada ilk 5 içinde yer alacak ekiplere ev sahibi Çin finallerde mücadele edecek.

2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde rakipler belirlendi, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, toplam 5 ayaktan oluşan Uluslar Ligi'nde, genel sıralamada ilk 5 içinde yer alacak ekiplere ev sahibi Çin finallerde mücadele edecek.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 19-21 Mayıs 2020 tarihlerinde İtalya, Sırbistan ve Polonya, ikinci haftasında ise 26-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Çin, Almanya ve Kanada ile karşılaşacak.


Ligin üçüncü haftasına Türkiye ev sahipliği yaparken, 2-4 Haziran 2020 tarihlerinde rakipler Tayland, Rusya ve Dominik Cumhuriyeti olacak.


Milliler dördüncü haftada 9-11 Haziran 2020 tarihlerinde ABD, Belçika ve Japonya, beşinci haftada ise 16-18 Haziran 2020 tarihlerinde Güney Kore, Brezilya ve Hollanda ile mücadele edecek.


2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi, 5 Temmuz 2020 tarihinde Çin'in Nanjing kentinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, voleybol, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:30 
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