"2020 Hentbol Alt Yapı Antrenörlüğü Gelişim Semineri" çevrim içi başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Eğitim Kurulu tarafından düzenlenen 2020 Hentbol Alt Yapı Antrenörlüğü Gelişim Semineri, çevrim içi olarak başladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen seminerin ilk oturumunun, 273 kişinin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

THF Eğitim Kurulu Başkanı Murat Bilge, Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun, Eğitim Kurulu üyeleri Yavuz Taşkıran, Nilgün Vurgun ve uzman antrenörler tarafından verilecek eğitimlerde, alt yapı faaliyetleriyle ilgili bilgilerin aktarılacağı kaydedildi.

Her gün bir antrenörün eğitmen olarak katılacağı seminer, 19 Haziran Cuma günü sona erecek.