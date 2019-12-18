2020 ikizler burcuna neler getirecek?

Bu yıla ortaklaşa ve mali konuları ön plana alan gezegen yoğunlukları ile başlıyorsunuz. 8. eviniz son iki yıldır güçlü, ama bu yıl daha da güçlü. Dolayısıyla, bu yıl kişisel dönüşüm yaşayacaksınız. Bu dönüşüm farklı kırılmalarla gerçekleşebilir. Belki çocuk sahibi olacaksınız ya da bunun için bir tedavi görmek isteyeceksiniz... Olabileceğiniz en iyi noktaya taşınacaksınız. Şu sıralar hissettiğiniz streslere ufak doğum sancıları benzetmesi yapabiliriz. Yani 2019 doğum sancıları ile geçti ama doğum gerçekleşmedi. 2020 sizler için sancı çekmekten kurtulduğunuz ve doğumu gerçekleştirdiğiniz bir yıl olarak hayatınıza dahil olacak. Tabii bu doğum sonrası sizler artık eski siz olmayacaksınız. Neptün, kariyer evinizde sizleri bu yıl hayallerinize biraz daha yaklaştıracak ve daha fazlası için orada size destek verecek. Dolayısıyla kariyer önemli bir odak noktasıdır. Uranüs gezegenin uzun yıllar Boğa burcunda kalması yani sizlerin 12. maneviyat evinizde olması bu tür konulardan testlere tutulabileceğinizi de gösterebilir. Çok fazla manevi deney içinde olabilirsiniz. Satürn gezegeni, mart ayından itibaren 9'uncu evinize geçiş yapacak ama burada geçici bir süre kalacak. Entelektüel güçlerini kullanan kişiler için bu yıl oldukça güçlü fırsatlar yakalayacaklar.



Evlilik ve ilişkiler testten geçebilir



Eğer doğum haritanızda sert etkiler almıyorsanız bu yıl artık aile sorumluluklarınız rahatlıyor denilebilir ama eş ile ortak konularınız varsa bu noktada test edilebilirsiniz. Bu noktalara daha dikkat etmelisiniz. Hamile kalmak veya çocuk sahibi olmak isteyenler bu yıl harekete geçebilir. Bu noktada bazı güzel gelişmeler içinde olabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda birtakım sorunlar yaşadıysanız bu tür konularla ilgili sevindirici gelişmeler hayatınıza dahil olabilir.



Parasal konularda biraz daha rahatlıyorsunuz Finansmanınızda temel bir memnuniyet oluşturduğunuz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Büyük değişiklikler yapmanıza veya aşırı odaklanmanıza gerek yok. Bu yıl bu parasal konularda tam dört tutulma deneyimleyeceksiniz. Normal sayıyı iki katına çıkaracak. Sadece bu değil, para evinizde meydana gelen bir güneş bir ay tutulması olacak. Bu, birçok önemli finansal değişikliği garanti eder. Finansal düşünceniz ve bakış açınız muhtemelen gerçekçi olmayan durumları sizler için eleyecektir. Bu yıl iyi bir ev almak ya da emlak planlaması yapmak isteyebilirsiniz. Eşinizin mali durumlarında iyileşmeler söz konusu olabilir. Bunun dışında borçlarınızı kapatmak, kredi çekmek içinde önemli bir sürece işaret ediyor.



Gerçek aşkla, rahatlığa dayalı bir ilişkiyi kıyaslamayın



Ciddi, olgun ve size konfor sağlayacak ilişkiler ilginizi çekebilir. Bunun daha kötüsü başka bir ilişki içindeyken bu tür kıyaslamalara giderek bazı hatalara düşebilirsiniz. Daha sağduyulu ve gerçekçi olmalısınız. Jüpiter Oğlak seyri sizleri hırslandırabilir ve tutkularınızı artırabilir. Bu durum herkesin hikayesine göre değişim gösterecektir.