"2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanı Dakka'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel '2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti' unvanı Dakka'da - Son Dakika

"2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanı Dakka'da

6 saat önce

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından, "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanı 2020 yılı için Bangladeş'in başkenti Dakka'ya verildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından, "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanı 2020 yılı için Bangladeş'in başkenti Dakka'ya verildi.

Katar, başkent Doha'daki Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle "2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanını Bangladeş'e devretti.

Törene, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İslam Dünyası Gençlik Başkenti etkinlikleri kapsamında törende ayrıca, "görsel sanatlar, fotoğraf, kısa film ve inovasyon" kategorilerinde Doha Ödülleri dağıtıldı.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, burada yaptığı konuşmada "İslam Dünyası Gençlik Başkenti programına büyük bir özveriyle ev sahipliği yaptığı için Katar'a teşekkür ediyorum." dedi.

Ayhan, Katar'ın yerel ve bölgesel aktörlerle iş birliği yaparak, gençlerin fikirlerini dinleyerek, tüm yıl boyunca düzenlenen etkinliklere büyük bir destek verdiğini kaydetti.

Dakka'nın 2020 yılında İslam Dünyası Gençlik Başkenti olacağını belirten Ayhan, başarı temennisinde bulundu.

Tören, 2020 yılında İslam Dünyası Gençlik Başkentine ev sahipliği yapacak Dakka için temsili anahtarın Bangladeşli yetkililere teslim edilmesiyle sona erdi.

Bangladeş, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran dini lideri Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak
Xavi, "Şu an doğru zaman değil" diyerek Barcelona'nın teklifini reddettiği açıkladı Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:33:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" unvanı Dakka'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]