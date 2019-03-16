2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri 4 Nisan'da belli olacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri 4 Nisan'da belli olacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 4-20 Aralık 2020 tarihlerinde Norveç ve Danimarka'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın kura çekimi 4 Nisan Perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek.



Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ülke sıralamasında 17. durumda bulunan milliler, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Torbada Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Belarus, Slovakya, Makedonya, Ukrayna ve İtalya bulunuyor.



Eleme grubu maçları 25 Eylül 2019 tarihinde başlayacak, 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.



Yedi grupta 4'er takımın yer alacağı müsabakalar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan 14 takımın yanı sıra ev sahibi Norveç ve Danimarka ile birlikte toplam 16 takım finallerde mücadele edecek.

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