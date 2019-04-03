2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
1 saat önce
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri yarın belli olacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri yarın belli olacak. Norveç
ve Danimarka
'nın 4-20 Aralık
2020 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın kura çekimi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag
'da gerçekleştirilecek.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ülke sıralamasında 17. durumda bulunan milliler, kura çekimine 3. torbadan katılacak.
Eleme grubu maçları 25 Eylül
2019 tarihinde başlayıp, 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
Yedi grupta 4'er takımın mücadeleleri sonunda ilk 2 sırayı alan 14 ekibin yanı sıra, ev sahibi Norveç ve Danimarka ile birlikte toplam 16 ülke finallerde mücadele edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:49 Kaynak: AA
Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor
Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı
Fenerbahçe'den Giroud'a Yıllık 4,5 Milyon Euroluk Teklif
Russell Westbrook NBA Tarihine Geçti!