2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Fransa'ya 38-17 yenildi.
Amiens kentinde, Hollandalı William Weijmans-Rick Wolbertus hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi Fransa, 15-9 önde kapattı.
A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk edecek.
Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Kosovalı hakemler Sherif Xhema-Besfort Jahja yönetecek.