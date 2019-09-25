Son Dakika Haberleri: 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
Son Dakika Spor Haber

2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Fransa'ya 38-17 yenildi.

2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Fransa'ya 38-17 yenildi.

Amiens kentinde, Hollandalı William Weijmans-Rick Wolbertus hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi Fransa, 15-9 önde kapattı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk edecek.

Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Kosovalı hakemler Sherif Xhema-Besfort Jahja yönetecek.

Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı: Konferans Ligi
MHP'li Ataman'dan Meral Akşener'e ağır sözler: Küçük hanıma tavsiyemiz siyaseti terk etmesi Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, Strasbourg'u 2-0 yendi Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'a talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 00:25:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]