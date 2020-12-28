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Yılın ilk çeyreğine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in dışına yayılarak birçok ülkede can kaybına neden olması ve salgına dönüşerek ülkelerde karantina uygulamasının başlaması damga vurdu.
Çinli yetkililer, Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan'a ilk kez ekip göndererek araştırmalara başladı. Çin'in farklı kentlerine yayılmasının ardından dünyada birçok ülke ve bölgeye de sıçrayan ve can almaya başlayan hastalık salgın ilan edildi. Dünyada alınan önlemler kapsamında "maskeler" günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi, karantina, seyahat kısıtlaması gibi uygulamalara geçildi. Karantinalar dolayısıyla dünyanın birçok şehri "hayalet" kente döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 2020 : Karantina yılı - Dünya 'başkentleri' sessizliğe büründü - Son Dakika