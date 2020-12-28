2020 : Karantina yılı - Dünya "başkentleri" sessizliğe büründü - Son Dakika

2020 : Karantina yılı - Dünya "başkentleri" sessizliğe büründü

28.12.2020 15:52

Madrid Irak - Bağdat Arjantin - Buenos Aires İran - Tahran Almanya - Köln Bosna Hersek - Saraybosna İngiltere - Londra Rusya - Moskova Azerbaycan - Bakü Türkiye - İstanbul ABD - New YorkYılın ilk çeyreğine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in dışına...

Wuhan

İtalya - Roma

İspanya - Madrid

Irak - Bağdat

Arjantin - Buenos Aires

İran - Tahran

Almanya - Köln

Bosna Hersek - Saraybosna

İngiltere - Londra

Rusya - Moskova

Azerbaycan - Bakü

Türkiye - İstanbul

ABD - New York

Yılın ilk çeyreğine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in dışına yayılarak birçok ülkede can kaybına neden olması ve salgına dönüşerek ülkelerde karantina uygulamasının başlaması damga vurdu.

Çinli yetkililer, Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan'a ilk kez ekip göndererek araştırmalara başladı. Çin'in farklı kentlerine yayılmasının ardından dünyada birçok ülke ve bölgeye de sıçrayan ve can almaya başlayan hastalık salgın ilan edildi. Dünyada alınan önlemler kapsamında "maskeler" günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi, karantina, seyahat kısıtlaması gibi uygulamalara geçildi. Karantinalar dolayısıyla dünyanın birçok şehri "hayalet" kente döndü.

2020 : Karantina yılı - Dünya başkentleri sessizliğe büründü
2020 : Karantina yılı - Dünya başkentleri sessizliğe büründü
2020 : Karantina yılı - Dünya başkentleri sessizliğe büründü
2020 : Karantina yılı - Dünya başkentleri sessizliğe büründü

Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Madrid, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2020 : Karantina yılı - Dünya 'başkentleri' sessizliğe büründü - Son Dakika


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