2020 kayısının yılı olacak - Son Dakika
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2020 kayısının yılı olacak

6 saat önce

Geçen yıl 253 milyon dolar ihracat ile Malatya ekonomisine ciddi katkı sağlayan kayısı, Mart ayında yapımı tamamlanacak olan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ile artık bir yatırım aracı haline de dönüşüyor.

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Geçen yıl 253 milyon dolar ihracat ile Malatya ekonomisine ciddi katkı sağlayan kayısı, Mart ayında yapımı tamamlanacak olan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ile artık bir yatırım aracı haline de dönüşüyor.


Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Türkiye'de üçüncü olarak AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilen Malatya kayısısını 2020 yılında önemli kazanımlar bekliyor. Dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da devlet desteğiyle 30 bin metrekare alanda kurulan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposu, Mart ayının sonunda bitiyor.


Bu yıl lisanslı deponun hayata geçirilmesi ile birlikte kayısı almayı planlayan Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Gürdal'da inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geçtiğimiz Ağustos ayında ihalesi yapılan deponun Eylül ayında inşaatına başladıklarını belirterek "Kuru kayısı lisanslı depocumuzun yüzde 75 i tamamlandı. İçeride 4 ana depodan ikisinin soğuk hava fanları yerleştirildi, diğerlerinin de şuanda inşaatı devam ediyor" dedi.


Mart ayının sonunda inşaatın tamamlanacağını belirten Özcan, "Önümüzdeki kayısı sezonunda kullanılabilecek kuru kayısı lisanslı depo özellikle Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir proje. Uzun zamandır kamuoyunun gündemindeydi. Çok kısa süre içerisinde inşaatı bu hale getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.


Lisanslı deponun bu yılki kayısı sezonunda kullanılabilmesi, ayrıca TMO'nun da ürün alarak kayısıyı regüle edebilecek hale getireceklerini kaydeden Özcan, "2020 yılı kuru kayısı da önemli bir yıl olacak. Hem TMO ürün alacak hem de depo hayata geçecek. Çok önemli yıl olacak inşallah" şeklinde konuştu.


Lisanslı depo ile birlikte kayısı da önemli bir sayfa açacaklarını dile getiren Özcan, "Üreticinin elde ettiği ürünleri depoda sağlıklı ve hijyenik koşullarda muhafaza edilecek. Üreticinin Temmuz ve Ağustos ayında oluşan maliyeti finansman giderini bankalardan alacağı faizsiz kredi ile sağlayacak. Ayrıca üreticilerimiz Tarım Bakanlığı'nın da sağladığı imkanlardan faydalanacak. Yine Türkiye ürün ihtisas Borsası Elektronik satış salonları ile kayısı bir yatırım aracı haline gelecek. 2020 kayısıda yeni bir sayfa açacak" diye konuştu. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:44 Kaynak: İHA
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