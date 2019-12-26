2020 kova burcuna neler getirecek?

2018 yılından bu yana kendi içinizde birçok problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Aile ve iş hayatınızdaki haksızlıklar sizleri zorladı. Bu yıl manevi konularla daha çok ilgileneceksiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmeli ve ruhsal gelişiminize önem vermelisiniz. Böylelikle kariyerinizde de başarıya ulaşacaksınız.



Finansal kazanımlarınızın asıl temelini bu yıl kuracağınız işlerden almaya başlayabilirsiniz. Geçen mart ayından bu yana aile ve eş problemleriyle uğraşıyor olabilirsiniz. Burcunuzun yöneticisi Uranüs 4. evinizde 7 yıl boyunca hareket edecek. Aile hayatınız ve iş sorumluluklarınız arasındaki dengeyi yakalamak için daha duyarlı olmanız gerekebilir. İş hayatınızdaki değişimler sizleri oldukça şaşırtabilir. Yeni bir işe girmek ya da iş ortamınızda terfi etmeniz gibi durumları deneyimleyebilirsiniz.



Eğer medya veya iletişim projeleriniz varsa bunlara odaklanmak ve başarıyı yakalamak için harika bir yıl içindesiniz.



Ancak, 23 Mart-1 Temmuz arası tartışmalara ve sözlü gerilimlere girme eğiliminiz fazla olabilir. Bu duruma özellikle daha fazla dikkat etmelisiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız ve sosyal çevrenizde işler daha dikkat çekici ilerleyebilir.



Finans ve kariyer



Finansal alanda uzunca zamandır zorluklar çekiyor olabilirsiniz. Her şeyi ucu ucuna yetiştirmek sizlere gelecek kaygısı vermiş olabilir. 20 Aralık'ta, bolluk gezegeni Jüpiter, iki yıllık bir refah döngüsüne işaret ederek sizin burcunuza geçiş yapacak. Yılı, başladığınız zamandan daha iyi bir şekilde bitireceksiniz. Kendinize yılın sonuna kadar yeni koşullar yaratmayı denemelisiniz. Bu yıl mali konularda eğer dikkatli olmazsanız, ufak tefek sorunlara yol açabilir. Aslında sezginiz finansal konularda yüksek olacaktır. Önemli firmalarla güzel işbirlikleri içinde olabilirsiniz. Görsel sanatlardan para kazanmanız mümkün olabilir. Kariyer gezegeniniz Plüton, 2008'den beri 12'nci evinizde ve gelecek yıllar boyunca orada olacak. Yani sadece başarılı olmak ve para kazanmak sizin için yeterli değil. Anlamlı ve ruh tatmin edici bir işe ihtiyacınız var. Bu yıl kariyer çok başarılı görünüyor, çünkü Jüpiter yıl boyunca sizlere başarılı olmanız için elinden geleni yapacak. Mesleki ve sosyal statünüzde yükseliyorsunuz. Başarılı olmak için yalnız olmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama başarılı bir aile hayatı, başarılı bir iş hayatını da beraberinde getirebilir. Bu yıl birinden vazgeçmek zorundaymış gibi davranmayın. Aksine ikisini dengede tutmaya özen gösterin. Aşk ve sosyal yaşam



Aşk ve romantik yaşam bu yıl yolunu bulacak gibi görünüyor. Yılın başlangıcında, kişisel bağımsızlığınızı yeniden kazanmak isterken yılın ikinci yarısında ilişki dengenizi daha iyi bulabileceksiniz.



Eğer bu sene bağımsız olmayı başarabilirseniz kendinize yettiğinizi fark edeceksiniz. Bu durum sizlere kendi rotanızı çizme fırsatı sunacak. Normalden daha az başkalarına ihtiyacınız olacak. Bu sizler için harika bir durum ama aşk için iyi denilemez. Çünkü kendinizi sevgisiz bırakmanız doğru olmayacak. Sosyalleşmek adına mutlaka bir şeyler yapmalısınız. İlişkilerinizde önemli bir farkındalık kazanacağınız ve uzun zamandır düşündüğünüz kararları verebileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Her konuda elinizi çabuk tutmak isteyecek ve beklentilerinizi gerçekleştirmek için daha hızlı hareket edeceksiniz. 22 Mart sonrası karizmatik yapınızla önünüze gelen teklifleri değerlendirebilir ve yaşamınız için önemli atılımlar gerçekleştirebilirsiniz.