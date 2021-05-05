2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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